موسكو تعرب عن تعازيها للشعب التركي في ضحايا هجوم أنقرة الإرهابي

أدانت العاصمة الروسية، موسكو، التفجير الإرهابي الذي وقع في أنقرة، مساء أمس، والذي أودى بحياة 28 شخصًا، وأعربت عن تعازيها العميقة لذوي الضحايا والشعب التركي برمته.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي: “يدين الكرملين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة يوم الأربعاء، ويعرب عن تعازيه لذوي الضحايا وأقاربهم ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين”، كما نقلت “روسيا اليوم”.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته الخميس، تعليقًا على الهجوم الذي استهدف حافلة نقلت عسكريين بالقرب من مقر هيئة الأركان للجيش التركي في أنقرة: “لا يوجد تبرير لهذه الجريمة الهمجية، ويجب مساءلة مدبري هذا العمل ومنظميه”.

وأضاف البيان: “نعرب عن تعاطفنا الخالص مع ذوي وأقارب الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الهجوم البشع”، واعتبر الجانب الروسي أن هذا الهجوم يدل مرة أخرى على ضرورة تضافر جهود جميع الدول في محاربة الإرهاب الدولي.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة مساء الأربعاء، تفجيرًا بسيارة مفخخة استهدف حافلة عسكرية تقل جنودا أتراكا في ساحة “كيزيلاي”، راح ضحيته 28 شخصًا على الأقل، وأصيب 61 آخرون.