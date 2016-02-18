مصرع عامل وإصابة 3 بإختناق داخل بالوعة صرف صحي بالمنوفية

لقي عامل بالصرف الصحى مصرعه، وأصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، إثر إصابتهم بإختناق أثناء قيامهم بأعمال تطهير بمشروع الصرف الصحى بقرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة شبين بمصرع “نصار نصار-عامل”، وإصابة 3 آخرين باختناق، أثناء قيامهم بأعمال بمشروع الصرف الصحى بقرية كفر البتانون، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى شبين الكوم التعليمى.

جدير بالذكر، أن مشروع الصرف الصحى بكفر البتانون ضمن مشروعات المنحة الإمارتية، وكان من المقرر الإنتهاء منه وتسليمه منذ 9 شهور إلا أنه حدث قصور بالعمل ولم يتم الإنتهاء من المشروع حتى الآن.