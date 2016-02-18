محمد نجيب: لن أرحل عن الأهلي بسبب جلوسي بديلا

أكد محمد نجيب مدافع الأهلي تمسكه بالبقاء فى النادي، نافيا ما تردد عن عزمه الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي فى ظل ابتعاده عن المشاركة الأساسية.

وأوضح اللاعب في تصريحات صحفية "عقدي مستمر مع الأهلى حتى عام 2019، وقمت بتمديده الموسم الماضي لمدة 3 سنوات، وهو ما يدل على تمسكي بالأهلي، وتمسك النادي بي أيضا" .

وأضاف "كل ما يتردد عن نية الجهاز الفني الاستغناء عني عار تماما من الصحة.. زيزو لا يتعامل مع اللاعبين بهذا المنطق ولا يقيمهم بالقطعة".

وأكد "الرد على هذه الشائعات جاء عمليا من خلال ضمي لقائمة الفريق أمام المحلة، هذا يدل على قناعة الجهاز بمستواي وعلى منحي فرصة المشاركة فى المباريات ولكن في الوقت المناسب ووفق احتياجات الفريق"

وشارك نجيب مع متصدر الدوري هذا الموسم في 8 مباريات.