الأهلي يستعد دون راحة للسفر لأسوان عقب لقاء المحلة.. وعاشور جاهز للمصري

قرر الجهاز الفني للأهلي عدم إعطاء اللاعبين أي راحة عقب مواجهة غزل المحلة اليوم الخميس على استاد الإسكندرية.

ويعود الأهلي للقاهرة عقب خوض اللقاء ليتدرب عصر الجمعة ثم صباح السبت والأحد قبل التجمع ظهر الاثنين للسفر إلى أسوان لملاقاة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة، رغم عدم تأكد استضافة ملعب المدينة الجنوبية للقاء.

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وعلى صعيد آخر، يؤدي حسام عاشور لاعب وسط الفريق برنامجا تأهيليا لمدة يومين يعود بعدهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشعر عاشور بتجدد آلام العضلة الضامة التي داهمته عقب لقاء الزمالك، ليفضل الجهاز الفني عدم ضمه لقائمة لقاء المحلة.

وأوضح عاشور في تصريحات صحفية، أنه وفقا للبرنامج العلاجي فأنه سيكون جاهزا لملاقاة المصري.