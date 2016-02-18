أخبار عاجلة

تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك -
هاني عزيز: التفجيرات لا تعكس تقصيرًا أمنيًَّا -
مفاجأة بالصور || صفحة مريبة على فيسبوك ألمحت بتفجير كنيسة طنطا أمس -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق هاشتاج" United_On_Palm Sunday" في دعوة للتضامن لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يستعد دون راحة للسفر لأسوان عقب لقاء المحلة.. وعاشور جاهز للمصري

Google+ Print
الأهلي يستعد دون راحة للسفر لأسوان عقب لقاء المحلة.. وعاشور جاهز للمصري الأهلي يستعد دون راحة للسفر لأسوان عقب لقاء المحلة.. وعاشور جاهز للمصري

قرر الجهاز الفني للأهلي عدم إعطاء اللاعبين أي راحة عقب مواجهة غزل المحلة اليوم الخميس على استاد الإسكندرية.

ويعود الأهلي للقاهرة عقب خوض اللقاء ليتدرب عصر الجمعة ثم صباح السبت والأحد قبل التجمع ظهر الاثنين للسفر إلى أسوان لملاقاة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة، رغم عدم تأكد استضافة ملعب المدينة الجنوبية للقاء.

طالع أيضا - في الجول يكشف تفاصيل أزمة ملعب الأهلي والمصري.. والحلول المقترحة

وعلى صعيد آخر، يؤدي حسام عاشور لاعب وسط الفريق برنامجا تأهيليا لمدة يومين يعود بعدهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشعر عاشور بتجدد آلام العضلة الضامة التي داهمته عقب لقاء الزمالك، ليفضل الجهاز الفني عدم ضمه لقائمة لقاء المحلة.

وأوضح عاشور في تصريحات صحفية، أنه وفقا للبرنامج العلاجي فأنه سيكون جاهزا لملاقاة المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع