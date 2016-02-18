إصابة نقيب و5 مجندين أثناء تفكيكهم عبوة ناسفة بأسوان

أصيب نقيب و5 مجندين من قوات الحماية المدنية بمركز شرطة دراو بأسوان، منذ قليل، أثناء قيامهم بإعدام قنبلة بدائية الصنع كانت محرزة على ذمة قضية.

وأثناء تعامل فريق الحماية المدنية مع العبوة انفجرت بهم، ما أدى إلى إصابتهم، بجروح مختلفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفي دراو المركزي لتليق يالعلاج اللازم.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارا من العميد محمود عوض، رئيس إدارة البحث الجنائى، يفيد بإصابة ضابط شرطة برتبة ملازم أول تابع لإدارة الحماية المدنية يدعى “غازى حنفى محمود”، بجانب اثنين من المجندين، وذلك أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة، بإعدام قنبلة كانت محرزة على ذمة قضية.