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صور| الأمم المتحدة تنظم منتدى لتبادل وجهات النظر بين القومي للمرأة وسفارة اليابان

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صور| الأمم المتحدة تنظم منتدى لتبادل وجهات النظر بين القومي للمرأة وسفارة اليابان صور| الأمم المتحدة تنظم منتدى لتبادل وجهات النظر بين القومي للمرأة وسفارة اليابان

نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، ووزارة الخارجية المصرية، وسفارة اليابان في مصر، منتدى لتبادل وجهات النظر وتطلعاتهم لتحقيق النمو الشامل من خلال تمكين المرأة والشباب.

وضم المنتدى، بحسب بيان للأمم المتحدة بمصر، على الصفحة الرسمية بـ”فيسبوك”، عدد من شخصيات بارزة من مصر واليابان، السفيرة ميرفت التلاوي، المدير التنفيذي لمنظمة المرأة العربية والرئيسة الفخرية لمجلس الأعمال المصري الياباني؛  والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة الحالية،

رحبت الدكتوره ميوا كاتو، مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالمتحدثين والمشاركين الكرام، كما أعربت عن سعادتها بوجود شخصيات إقتصادية وسياسية بارزة من كلا البلدين ودورهم الهام في التأثير على السياسات وإحداث التغيير الإيجابي.

وحضر المنتدى كذلك، النائبة السيدة يوريكو كويكي عضو مجلس النواب الياباني و كانت أول وزيرة دفاع امرأة لليابان وأيضًا وزيرة للبيئة سابقًا،  والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والسفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية المصري وسفير مصر في اليابان سابقا؛ والسفير تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان في مصر ومستضيف لهذا المنتدى.

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