الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وطقس الجمعة دافئ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس دافيء على السواحل الشمالية مائل للحرارة، على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا نهارًا بارد ليلا.

> وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط ، تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحر المتوسط مما تؤدى إلي اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلي مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :القاهرة العظمى 28 والصغرى 17، الإسكندرية 21 و15، ومطروح 20 و12 ، وشرم الشيخ 30 و20، والغردقة 34 و16، ومرسى علم 34 و16.