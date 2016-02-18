الخرطوم: القمة المرتقبة لرؤساء مصر والسودان وإثيوبيا دفعة لمسارات سد النهضة

توقع عبد المحمود عبد الحليم، سفير الخرطوم بالقاهرة، أن تعطى القمة الثلاثية المرتقبة بشرم الشيخ، بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، قوة دفع جديدة للمسارات الفنية المتعلقة بمشروع سد النهضة.

وقال عبد الحليم، فى تصريح لصحيفة "اليوم التالى" الصادرة بالخرطوم، اليوم، الخميس، إن اللجنة القنصلية المشتركة بين مصر والسودان ستعقد اجتماعها فى 28 من فبراير الجارى، ولم يحدد مكان انعقادها، لبحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال رعاية مصالح مواطنى شعبى وادى النيل، وتذليل كافة العقبات التى تواجه البلدين فى هذا المجال.

وأكد السفير السودانى، أن المرحلة الماضية شهدت حراكا كبيرا فى العلاقات بين الخرطوم والقاهرة، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الرئاسية كان لها دور فعال فى تحقيق هذا التقدم فى العلاقات، لافتا، فى هذا الصدد، إلى أن هناك عشرة لقاءات جمعت بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى، وعمر البشير، فى الآونة الخيرة، مما يدلل على متانة وقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وحول انعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى البلدين المقرره العام الجارى بالقاهرة، قال عبد الحليم: "أن هناك رغبة أكيدة على أعلى مستوى من الجانبين لانعقادها".