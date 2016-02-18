قضايا الإرهاب تتسبب فى إعادة توزيع القضايا على دوائر الجنايات بالقاهرة

وجاء نص القرار كالتالى:

أصدر المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بإعادة توزيع القضايا على الدوائر الجنائية بمحكمتى جنايات جنوب القاهرة، وجنايات شمال القاهرة، نظرا لتفرغ بعض الدوائر واختصاصها بنظر قضايا الإرهاب فقط، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع شهر مارس المقبل.>بعد الإطلاع على القانون رقم 46 لـسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى التفويض الصادر من أعضاء الجمعية العامة للقضاء أعضاء المحكمة، ونظرا لكثرة القضايا الخاصة ببعض الأقسام وقلة القضايا فى أقسام أخرى وتفرغ بعض الدوائر لنظر قضايا الإرهاب، ولصالح العمل.

قررنا: "إعادة توزيع بعض القضايا الجنائية على الدوائر التالية بالإضافة إلى عملها".

دوائر جنوب القاهرة:

دوائر جنايات شمال القاهرة:

>الدائرة (2 ) برئاسة المستشار محمد فتحى صادق.. يضاف إليها قضايا من قسم الزيتون.>الدائرة (3) برئاسة المستشار محمد الشوربجي.. يضاف إليها قضايا من قسم منشأة ناصر.> الدائرة (8) برئاسة المستشار بشير عبد العال.. يضاف إليها قضايا من قسم البساتين زوجى.> الدائرة (12) برئاسة المستشار منير محمد عبد الفهيم سيد.. يضاف إليها قضايا من قسم دار السلام و15 مايو.> الدائرة (19) برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى الأحمر.. يضاف إليها قضايا من قسم الجمالية.> الدائرة (24) برئاسة المستشار عبد السلام يونس عبد الفتاح.. يضاف إليها قضايا من قسم المقطم.> الدائرة (22) برئاسة المستشار شبيب الضمراني عبد الرحمن أحمد.. يضاف إليها قضايا من قسم حلوان زوجى.> الدائرة (25) برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر الله إبراهيم.. يضاف إليها قضايا من قسم الموسكي فردى.> الدائرة (5) برئاسة المستشار السيد محمد عبد الفتاح.. يضاف إليها قضايا من قسم الصف.> الدائرة (14) برئاسة المستشار جعفر محمد نجم الدين عبد الصمد.. يضاف إليها قضايا من قسم الحوامدية.> الدائرة (21) برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله سعيد.. يضاف إليها قضايا من قسم العمرانية.> الدائرة (26) برئاسة المستشار محمد أحمد عطية محمد.. يضاف إليها قضايا من قسم الجيزة فردى.> الدائرة (7) برئاسة المستشار محمد طه جابر مهنى عبد العال.. يضاف إليها قضايا من قسم بولاق الدكرور.> الدائرة (16) برئاسة المستشار أحمد محمد أحمد الدقن.. يضاف إليها قضايا من قسم الطالبية.> الدائرة (23) برئاسة المستشار نبيل عزيز ابراهيم.. يضاف إليها قضايا من قسم إمبابة.> الدائرة (27) برئاسة المستشار محمد شريف محمد أحمد طاهر.. يضاف إليها قضايا من قسم الجيزة زوجى.>الدائرة (6) يضاف إليها قضايا من قسم الأزبكية فردى.> الدائرة (10) يضاف إليها قضايا من قسم عين شمس فردى.> الدائرة (12) يضاف إليها قضايا من قسم النزهة.> الدائرة (18) يضاف إليها قضايا من قسم الأزبكية زوجى.> الدائرة (19) يضاف إليها قضايا من قسم السلام.> الدائرة (26) يضاف إليها قضايا من قسم عين شمس زوجى.

تضمن قرار المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو المجلس الأعلى للقضاء، أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 1 مارس المقبل.



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