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مخترع "الوحش المصرى" يحرق نموذج اختراعه ويلقيه فى ترعة بالقليوبية

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مخترع "الوحش المصرى" يحرق نموذج اختراعه ويلقيه فى ترعة بالقليوبية مخترع "الوحش المصرى" يحرق نموذج اختراعه ويلقيه فى ترعة بالقليوبية
أحرق مخترع السيارة البرمائية الطائرة المعروفة بـ"الوحش المصرى"، نموذج اختراعه وألقى به فى إحدى الترع بالقليوبية.

وقال، أشرف البندارى مخترع "الوحش المصرى"، لــ"اليوم السابع "، إنه أحرق اختراعه وألقاه بإحدى الترع لعدم اهتمام الدولة به وعدم مساعدة أى مؤسسة له لتطبيقه .

وأضاف البندارى، لـ"اليوم السابع"، "أشرف لنا نحرقه طالما لن يظهر للنور والسخرية التى أخذناها من المصريين صعبة جدا، وما فعلته يجب أن يسجل وأن يذكر فى التاريخ"، مشيرا إلى أنه ألقى اختراعه بالترعة، وسكب البنزين عليه وأحرقه بالكامل، وعلق على ما تبقى منه لافتة تحمل شعار "يكفينى شرف المحاولة".

وأشار البندارى، إلى أنه بدأ فى تصنيع ابتكاره منذ 7 سنوات كاملة بقريته "ميت نما" بمحافظة القليوبية، بمساعدة 21 فردا "مهندسين ومتخصص كهرباء وغيرهم" بإمكانيات بسيطة .

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مصر 365