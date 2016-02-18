غدا.. 3 وزراء يفتتحون عددا من المشروعات التنموية والخدمية بحلايب وشلاتين

يزور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان وعدد من المسئولين، غدا الجمعة، حلايب وشلاتين، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

أكد ذلك مصدر مسئول بوزارة الزراعة، وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يرافق وزير الأوقاف والمحافظ، الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، والمدير التنفيذى لمشروعات العون الغذائى بوزارة .

وأوضح المصدر المسئول، أنه سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة، من أحد المساجد التى يتم افتتاحها ضمن المشروعات الخدمية بشلاتين.

يأتى ذلك بعدما نفذ مشروع العون الغذائى التابع لوزارة الزراعة، عددا من المشروعات التنموية بمنطقة حلايب وشلاتين، بحفر 6 آبار للمياه الجوفية تدار بالطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 300 متر مكعب فى الساعة، لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة وبهدف توطين أهالى المنطقة على مشروعات زراعية وحيوانية دائمة، وتركيب شبكات للرى بالتنقيط لزراعة مساحة من الأراضى تبلغ 300 فدان تروى على الآبار الجوفية، فضلا عن إنشاء 100 صوبة زراعية تتم زراعتها بالخضراوات، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية المناطق الحدودية.

كما تم إنشاء مشروع جديد لاستنبات الشعير فى بعض الصوب المقامة لهذا الغرض لتلبية احتياجات الماشية والأغنام من التغذية والأعلاف لتنمية الثروة الحيوانية بالمنطقة وتوفير بعض رؤوس الأغنام للمرأة المعيلة لتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، واقامة عدد من المشروعات الخدمية مدراس، مخابز ن مساجد، وحدات صحية.