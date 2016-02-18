إصابة ضابط حماية مدنية ببتر كف يده فى انفجار قنبلة بدائية الصنع بأسوان

أصيب صباح اليوم، الخميس، ضابط شرطة بالحماية المدنية بأسوان و3 مجندين، فى انفجار قنبلة بدائية الصنع أثناء محاولة تنفيذ قرار النيابة بإعدامها أمام المرسى النيلى بالقرب من مركز شرطة دراو.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارا من العميد محمود عوض، رئيس إدارة البحث الجنائى، يفيد بإصابة ضابط شرطة برتبة ملازم أول تابع لإدارة الحماية المدنية يدعى "غازى حنفى محمود"، بجانب اثنين من المجندين، وذلك أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بإعدام قنبلة بدائية الصنع تم العثور والتحفظ عليها قبل أشهر ماضية.

تبين إصابة الضباط ببتر فى كف اليد، وتم نقله على الفور إلى مستشفى دراو المركزى، لتلقى العلاج اللازم.

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