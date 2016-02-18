"الرى": خطة بـ3 مليارات جنيه لإنشاء وإحلال محطات الرى والصرف فى 5 سنوات

قال الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الرى، إن المصلحة وضعت خطة خمسية تقدر تكلفتها بـ3.2 مليار جنيه، لإنشاء وإحلال محطات الرى والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الخمس سنوات القادمة.

وأضاف أبوزيد خلال كلمته أثناء افتتاح محطة الحارس لرفع المياه، بمحافظة البحيرة، أن هناك عددا من المحطات سيتم افتتاحها خلال شهور منها محطة الثورة 2،3، فى محافظة البحيرة، بالإضافة إلى محطة مريوط 2، و3، لافتا إلى أنه قبل استقبال موسم الصيف ستكون المصلحة انتهت من إنشاء المحطات رفع المياه والصرف فى نطاق منطقة غرب الدلتا.

وأشار أبوزيد إلى أن المصلحة لديها 8 مراكز طوارئ، يتم استغلالها فى الأزمة التى تكون دخيلة على المحافظات، منها على سبيل المثال، السيول التى شهدتها محافظتى البحيرة والإسكندرية مطلع الموسم الشتوى الحالى، وأن تلك المراكز مجهزة بكافة الإمكانيات، فهى بها وحدات تعمل بالبنزين، ولديها القدرةعلى بالسولار فى نفس الوقت.

>



>