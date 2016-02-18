العثور على جثة طفل مخطوف مذبوحا بحجرة على شط ترعة بلبيس بالشرقية

عثر الأهالى بقرية العدلية بمركز بلبيس بالشرقية، اليوم الخميس، على جثة الطفل المخطوف من أسرته، مقابل فدية مالية مذبوحا بحجرة على ترعة الإسماعيلية، وتم إخطار نيابة بلبيس برئاسة المستشار أمير إلهامى نوار رئيس النيابة وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد سمير أبو روضة مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا بالعثور على جثة الطفل "حسين إ م ص" 9 سنوات، ومقيم قرية العدلية، مذبوحا بحجرة على شط ترعة الإسماعيلية .

وأفاد مصدر أمنى بمركز شرطة بلبيس، أنه جار تحديد الجانى وتبين أنه كان يعمل عند والد الطفل وخطفه من أجل فدية مالية .