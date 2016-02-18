شرطة دبي تساهم في العثور على مفقودي حادث وادي القور

بأمر من اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، بتوفير كل الإمكانيات وتسخير كافة الجهود لمساعدة مفقودي حادث وادي القور بمنطقة المنيعي في رأس الخيمة، ساهمت فرق إدارة البحث والإنقاذ في العثور على أفراد العائلة التي جرفت مياه الأمطار سيارتهم في الوادي وهم "مواطنة وابنتها وطفليها" من أبناء إمارة رأس الخيمة.

وقال المقدم خبير أحمد عتيق بورقيبة نائب مدير إدارة البحث والإنقاذ، إنه بناء على أوامر القائد العام تحركت فرق البحث والإنقاذ بحضور الرائد خالد إبراهيم الحمادي رئيس قسم المهمات الصعبة، والرائد عبيد ربيع مبارك الضابط المناوب في فرقة المهمات الصعبة، وبمشاركة دوريات المهمات والدوريات البرية والبحرية للبحث عن أفراد العائلة، وشرعت في عملية البحث، وتم العثور على الأم متوفاة عند ضفة الوادي وتم نقلها إلى عيادة المنيعي، فيما تم العثور على الطفلة متوفاة أيضاً على جانب الضفة، فيما تمكنت الفرق بعد يوم كامل من البحث العثور على الطفلين على بعد مسافة من موقع الحادث وكانا قد فارقا الحياة.

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إنقاذ 3 أشخاص

ولكن في الوقت ذاته أكد المقدم بورقيبة أن فرق المهمات الصعبة والإنقاذ البحري استطاعت انقاذ 3 أشخاص كانوا محاصرين في الوادي من قبل مياه الأمطار، واستخراج 3 سيارات كانت محصورة وسط البرد وبرك المياه.

وأهابت شرطة دبي بالأهالي الابتعاد نهائياً عن الوديان ومجاري المياه عند هطول كميات كبيرة من المياه، وإبعاد الأطفال عن الوديان قدر المستطاع، لما لذلك من خطر كبير على حياتهم أمام المياه الجارفة والسريعة الجريان.

ونبهت شرطة دبي قائدي المركبات بعدم الاقتراب من المياه الجارية باي نوع من السيارات وذلك حفاظاً على سلامتهم، وذلك بعد ملاحظة قيام شبان بتحدي مياه الوديان والدخول إلى مسارها ما شكل خطورة كبيرة عليها وتعرضهم وسياراتهم إلى الغرق في المياه الجارية.