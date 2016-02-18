أمن مطروح يضبط 3 هاربين من أحكام بالمؤبد

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح، من ضبط 3 محكوم عليهم، هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن المؤبد فى قضايا مختلفة، أحدهم متهم بالتجمهر فى القاهرة و2 متهمين فى قضيتى حيازة مخدرات.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اليوم الخميس إخطارا، بتمكن حدة مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات بمطروح من ضبط المحكوم عليه "سعيد م ع إ"- مواليد 1962 مقيم شارع مجاهد بوراق العرب فى الجيزة- المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 8629/2011 جنايات قسم السيدة زينب "تجمهر" حصر رقم 653/2015 جنايات جنوب القاهرة الكلية بجلسة 4/2/2015.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن مطروح، والقوة المرافقة لهم، من ضبط "ياسر ش م إ"- مقيم مطروح- المحكوم عليه فى القضية رقم 732/2014 جنايات مطروح "مخدرات" والمقيدة برقم 43 كلى غرب حصر رقم 554/2015 والمقضى فيها بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف بجلسة 14/11/2015.

وضبط "عبد الباسط أ ح"- مقيم مطروح_ المحكوم عليه فى القضية رقم 131/2014 جنايات العلمين "مخدرات" والمقيدة برقم 307 كلى غرب حصر رقم 472/2015 والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 10/9/2015 .

جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحكوم عليهم وعرضهم على النيابة العامة.

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