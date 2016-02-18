أمن مطروح يضبط 3 هاربين من أحكام بالمؤبد

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اليوم الخميس إخطارا، بتمكن حدة مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات بمطروح من ضبط المحكوم عليه "سعيد م ع إ"- مواليد 1962 مقيم شارع مجاهد بوراق العرب فى الجيزة- المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 8629/2011 جنايات قسم السيدة زينب "تجمهر" حصر رقم 653/2015 جنايات جنوب القاهرة الكلية بجلسة 4/2/2015.
كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن مطروح، والقوة المرافقة لهم، من ضبط "ياسر ش م إ"- مقيم مطروح- المحكوم عليه فى القضية رقم 732/2014 جنايات مطروح "مخدرات" والمقيدة برقم 43 كلى غرب حصر رقم 554/2015 والمقضى فيها بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف بجلسة 14/11/2015.
وضبط "عبد الباسط أ ح"- مقيم مطروح_ المحكوم عليه فى القضية رقم 131/2014 جنايات العلمين "مخدرات" والمقيدة برقم 307 كلى غرب حصر رقم 472/2015 والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 10/9/2015 .
جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحكوم عليهم وعرضهم على النيابة العامة.
>