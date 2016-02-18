ضبط سيارة مسروقة من "الشرقية" بعد بيعها لأحد المواطنين بعامين فى المنوفية

تمكنت إدارة المرور بشبين الكوم بالمنوفية، من الكشف عن سيارة مسروقة بعد بيعها لأحد المواطنين بالمنوفية بعامين، حيث تمكن النقيب "أحمد.م. ع" الضابط بإدارة المرور بمديرية أمن المنوفية، فى أثناء قيامه بحملة مرورية بمجمع المواقف بمدينة شبين الكوم من ضبط السيارة رقم "225390" ملاكى ماركة هيونداى النترا موديل 2010 بازنجانى اللون شاسيه رقم 11412 موتور رقم 841810 قيادة " عبدالرحمن. م.إ.م" طالب ومقيم مدينة شبين الكوم وبرفقته شقيقه "إسلام" يحمل رخصة قيادة صادرة من مرور شبين الكوم سارية، ورخصة تسيير السيارة صادرة من إدارة مرور القليوبية وحدة مرور طوخ باسم "خالد.إ.ع.أ" للاشتباه فى تزوير رخصة التسيير لاختلاف الكتابة والطابعة.

وبالاستعلام عن طريق جهاز B D A تبين أن السيارة غير مدرجة بالحاسب الآلى وقاعدة البيانات بالاستعلام من الحاسب الآلى تبين أن السيارة مرخصة بإدارة مرور الشرقية وحدة مرور العاشر ورقم اللوحات المعدنية الأصلية للسيارة "ر ج أ 5948 " وتنتهى فى 11 مايو من العام الماضى، وأن السيارة مبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر رقم 7114 جنح مركز بلبيس لسنة 2013 باسم مالكها الأصلى "عبد الرحمن.خ.م. ع".

وبسؤال قائد السيارة وشقيقه أفاد بشرائهما السيارة منذ عامين من سوق السيارات بمدينة نصر بموجب عقد بيع، تم التحفظ على السيارة، وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 3084 جنح قسم شبين الكوم، وجار العرض على النيابة.