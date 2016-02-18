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«الصحة» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد المقبل

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«الصحة» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد المقبل «الصحة» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد المقبل

وزارة الصحه

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد المقبل، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، فى بيان له اليوم الخميس، إن الحملة تهدف إلى تطعيم 15 مليوناً و533 ألف طفل تقريباً من عمر يوم وحتى 5 سنوات لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف “مجاهد”، أن الوزارة تقوم بهذه الحملات بهدف رفع الحالة المناعية للأطفال دون الخامسة، واستمرار الحفاظ على خالية من مرض شلل الأطفال، طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، والإجراءات الوقائية المتبعة لمنع حدوث حالات “شلل رخو حاد”.

وأشار المتحدث باسم الصحة إلى أن التطعيم يتم من منزل إلى منزل للوصول لجميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالريف، أما المدن فيتم التطعيم بها بفرق متحركة فى الشوارع مع وجود فرق ثابتة بالمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، من الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، كما يتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، لضمان الوصول إلى الأطفال المستهدفين بالتطعيم. وأكد “مجاهد” خلو مصر من شلل الأطفال، حيث كانت آخر حالة مؤكدة لشلل أطفال تم تسجيلها عام 2004، كما أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006 من قبل منظمة الصحة العالمية.

 

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