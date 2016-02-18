الكرملين: فرض حظر جوي علي حلب لن يساعد في مكافحة الإرهاب

أعلن الكرملين أن فرض منطقة حظر جوي في منطقة حلب، لن يساعد على مكافحة الإرهاب في سوريا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، إن عمليات أمنية ضد الإرهابيين تجري في المنطقة المذكورة، ولذلك فإنه من غير المرجح أن يساهم فرض مثل هذا الحظر الجوي في “زيادة فعالية صراعنا ضد الإرهاب”، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي، يالجين أقدوغان، أعلن أن بلاده تريد إقامة منطقة آمنة بعمق 10 كيلومترات، في شمال سوريا على خط الحدود مع تركيا، تضم مدينة اعزاز.

من جهتها أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، امس، عن دعمها لإقامة منطقة حظر جوي على الحدود السورية التركية، مؤكدة أن ذلك سيكون خطوة إيجابية.

من جهة أخرى أكد بيسكوف أن موسكو وطهران لم تتفقا حتى الآن بشأن تحديد موعد لتسليم إيران منظومات صواريخ “أس-300″، ومن ضمن العوائق عدم تلقي الجانب الروسي المبلغ المالي مقابل الصواريخ.