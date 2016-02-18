محافظ القليوبية يفتتح 3 مدارس جديدة بقرى بطا وكفر بطا ومجول

افتتح اللواء ضا فرحات محافظ القليوبية اليوم، مدرسة بطا الثانوية المشتركة، والمكونة من 4 طوابق بعدد 12 فصل بتكلفة 3 مليون جنيه.

وأنشأت المدرسة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما افتتح المحافظ مدرسة الشهيد عادل أبو سنة الابتدائية بقرية بطا والمكونة من أربع طوابق بعدد 16 فصل وبتكلفة 3 مليون جنيه، ثم توجه المحاظ لإفتتاح مدرسة الشيخ منصور بدار الثانوية المشتركة بقرية مجول، وإستمع إلي شرح المدرسين للطلبة، كما سأل الطلبة عن المشاكل التي تقابلهم في الدراسة وتوافر الكتب الدراسية للترم الثاني.

وأكد محافظ القليوبية، أن إفتتاح تلك المدارس جاء ضمن خطة التوسعات التي يجرى تنفيذها بمدارس المحافظة، بهدف تقليل الكثافة العددية داخل الفصول الدراسية، والسماح بزيادة قبول المتقدمين.

وقال المحافظ، إن المحافظة تسعى جاهدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بالكامل، وأهمية انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس وخاصة المرحلة الثانوية، وإلتزام المعلمين والطلاب بالحضور، وتحقيق الانضباط داخل المدارس، والتشديد على نسبة الحضور.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز بنها وألفت فرغلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ومصطفى عباس السكرتير العام المساعد وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.