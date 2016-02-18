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مدرب أندرلخت: تريزيجيه يُعانى بسبب عدم إتقانه اللغة

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مدرب أندرلخت: تريزيجيه يُعانى بسبب عدم إتقانه اللغة مدرب أندرلخت: تريزيجيه يُعانى بسبب عدم إتقانه اللغة

محمود تريزيجيه

أبدى بيسينك هاسي مدرب فريق أندرلخت البلجيكي الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، إعجابه باللاعب المصري وقدراته.

كشف الألبانى بيسنك هاسى المدير الفنى لفريق أندرلخت البلجيكى، فى تصريحات لموقع اندرلخت البلجيكىعن سبب عدم مشاركة اللاعب المصرى محمود تريزيجيه فى المباريات بصفة منتظمة، منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من النادى الأهلى على سبيل الإعارة، مؤكدا أن مشكلته ليست فنية ولكن بسبب عدم إتقانه اللغة.

وقال بيسنك هاسى، “تريزيجيه يمتلك إمكانيات فنية رائعة، ويؤدى بشكل جيد فى التدريبات، لكنه يعانى من مشكلة خطيرة للغاية وهى اللغة، وهى ما يمنع الانسجام مع الفريق”.

وأضاف، المدير الفنى لنادى اندرلخت، “تريزيجيه لا يدرك التعليمات بشكل جيد خلال التدريبات والمباريات، بسبب مشكلة اللغة”.

وأشار إلى أن “التواصل مع  تريزيجيه  يكون صعبا للغاية بسبب عدم إتقانه للغة، وهو ما صعب تواجده بالفترة السابقة في المباريات”.

ويلتقي أندرلخت مساء اليوم الخميس مع نظيره أولمبياكوس اليوناني، في ذهاب دور الـ32 المكرر من بطولة الدوري الأوروبي.

وتأهل اندرلخت إلى دور الـ 32 من منافسات البطولة، بعدما احتل المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط خلف توتنهام الإنجليزى المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

 

 

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