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"إنقاذ مرضى صعيد مصر" تسعى لتوفير علاج مجانى لمصابى الأورام غير القادرين

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"إنقاذ مرضى صعيد مصر" تسعى لتوفير علاج مجانى لمصابى الأورام غير القادرين "إنقاذ مرضى صعيد مصر" تسعى لتوفير علاج مجانى لمصابى الأورام غير القادرين
أعلن الدكتور حسن صلاح رئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ مرضى صعيد ، عن بدء الجمعية فى مخاطبة عدد من شركات الأدوية، وذلك تمهيداً لتوفير كميات كافية من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الأورام، والتى من المقرر تقديمها مجاناً لمرضى الصعيد من غير القادرين والمترددين على مستشفيات
>أسيوط الجامعية ومستشفى الطلبة.

وأضاف أن إنجاح تلك الخطوة تحتاج إلى استجابة الجهات المعنية وتكاتف الجهود، حيث من المتوقع أن تبلغ تكلفة كمية العلاج المطلوب عدة ملايين جنيه سنوياً، وذلك لارتفاع تلك الأنواع من الأدوية وهو ما يمثل عبئا ثقيلا على كاهل المرضى ممن يخضعون لفترات علاج طويلة والذين يقع
>أغلبهم ضمن الفئات الأكثر فقراً والأولى بالرعاية فى مختلف محافظات صعيد
>مصر .

ومن جانبه أضاف الدكتور ثابت عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه من المقرر أن ينحصر توفير تلك الأدوية مجاناً على الشرائح الأكثر احتياجاً، وذلك بالتنسيق مع الشئون الاجتماعية وإتمام إجراءات البحث الاجتماعى المطلوبة فى هذا الشأن وهو ما يأتى فى إطار هدف الجمعية والمعنى بدعم المرضى الفقراء من أبناء الصعيد وعملها الذى يهدف إلى تطوير العمل بمستشفيات أسيوط الجامعية لتوفير خدمة علاجية مجانية متميزة لهم بكافة التخصصات الطبية.

الدكتور حسن صلاح رئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر (1)

الدكتور حسن صلاح رئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر (2)

الدكتور حسن صلاح رئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر (3)
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مصر 365

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