أخبار عاجلة

تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك -
هاني عزيز: التفجيرات لا تعكس تقصيرًا أمنيًَّا -
مفاجأة بالصور || صفحة مريبة على فيسبوك ألمحت بتفجير كنيسة طنطا أمس -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق هاشتاج" United_On_Palm Sunday" في دعوة للتضامن لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

فيديو | كيف تقومين بصنع الصابون فى منزلك بأسهل الطرق و الوصفات فى دقائق قليلة

Google+ Print
فيديو | كيف تقومين بصنع الصابون فى منزلك بأسهل الطرق و الوصفات فى دقائق قليلة فيديو | كيف تقومين بصنع الصابون فى منزلك بأسهل الطرق و الوصفات فى دقائق قليلة

الصابون واحدًا من الأشياء التى تحتاجها الكثير من ربات البيوت لرائها بشكل دورى و بكبير على مدار جميع أيام السنة ، و لهذا فإن الصابون قد يكون من المفترض أن يكون له ميزانية خاصًة به ، خاصًة إذا كان الإستعمال كثيرًا.

يتكون الصابون عمومًا من بعض الموا الكيميائية ، لذلك يفضل قبل صناعته أو محاولة تصنيعه أن تكون بعيدًا عن أى طفل ، أو أى من الحيوانات المنزلية الأليفة ، كالقطط و الكلاب.

من أهم المواد الكيماوية التى يحتويها الصابون ، مادة الصودا الكاوية ، و هى مادة كيميائية طبيعية ، تعمل على لسع الجلد ، و تسبب حرقان و تهيج فى المناطق المصابة.

و من أهم الموا المضافة إليه أيضًا أنواع كثيرة من الزيوت ، مثل زيت القلى القديم أو المستعمل ، أوزيت الزيتون كما هو موضح فى هذا الفيديو.

يدخل زيت الزيتون عمومًا فى صناعة العديد من مواد التجميل ، بما فيها صابون الإستحمام ، ولكنه يحتاج إلى تركيز جيد أثناء صناعته ، و كما تشرح سميرة كيلانى فى هذا المقطع و تتحدث عن صناعة الصابون النابلسى فى المنزل بأسهل الطرق.

من قواعد السلامة أيضًا ، يجب أثناء صنع الصابون أن ترتدى قفازات فى يديك لحمايتها من أى أثار ناتجة عن صناعته ، مثل تعرضك للصودا الكاوية ، و أن تكون المقادير و المعايير المستخدمة فى صناعته تستخدم بدقة شديدة.

و فى ذلك السياق تقوم سميرة كيلانى بطريقة ميسرة شرح طريقة عمل الصابون فى منزلك بإستخدام زيت الزيتون بأبسط و أسهل الطرق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

فيديو وصور: البابا زار كنيسة طنطا في يناير.. والأمن فكك قنبلة قبل أسبوعين

فيديو وصور: البابا زار كنيسة طنطا في يناير.. والأمن فكك قنبلة قبل أسبوعين