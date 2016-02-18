فيديو | كيف تقومين بصنع الصابون فى منزلك بأسهل الطرق و الوصفات فى دقائق قليلة

الصابون واحدًا من الأشياء التى تحتاجها الكثير من ربات البيوت لرائها بشكل دورى و بكبير على مدار جميع أيام السنة ، و لهذا فإن الصابون قد يكون من المفترض أن يكون له ميزانية خاصًة به ، خاصًة إذا كان الإستعمال كثيرًا.

يتكون الصابون عمومًا من بعض الموا الكيميائية ، لذلك يفضل قبل صناعته أو محاولة تصنيعه أن تكون بعيدًا عن أى طفل ، أو أى من الحيوانات المنزلية الأليفة ، كالقطط و الكلاب.

من أهم المواد الكيماوية التى يحتويها الصابون ، مادة الصودا الكاوية ، و هى مادة كيميائية طبيعية ، تعمل على لسع الجلد ، و تسبب حرقان و تهيج فى المناطق المصابة.

و من أهم الموا المضافة إليه أيضًا أنواع كثيرة من الزيوت ، مثل زيت القلى القديم أو المستعمل ، أوزيت الزيتون كما هو موضح فى هذا الفيديو.

يدخل زيت الزيتون عمومًا فى صناعة العديد من مواد التجميل ، بما فيها صابون الإستحمام ، ولكنه يحتاج إلى تركيز جيد أثناء صناعته ، و كما تشرح سميرة كيلانى فى هذا المقطع و تتحدث عن صناعة الصابون النابلسى فى المنزل بأسهل الطرق.

من قواعد السلامة أيضًا ، يجب أثناء صنع الصابون أن ترتدى قفازات فى يديك لحمايتها من أى أثار ناتجة عن صناعته ، مثل تعرضك للصودا الكاوية ، و أن تكون المقادير و المعايير المستخدمة فى صناعته تستخدم بدقة شديدة.

و فى ذلك السياق تقوم سميرة كيلانى بطريقة ميسرة شرح طريقة عمل الصابون فى منزلك بإستخدام زيت الزيتون بأبسط و أسهل الطرق.

شبكةعيونالإخبارية

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