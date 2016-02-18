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الأهلي لـ في الجول : الفوز بالبطولات وسط هذه المتاعب يمنحها ' نكهة خاصة '

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الأهلي لـ في الجول : الفوز بالبطولات وسط هذه المتاعب يمنحها ' نكهة خاصة ' الأهلي لـ في الجول : الفوز بالبطولات وسط هذه المتاعب يمنحها ' نكهة خاصة '

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فريقه تعود على خوض المباريات وسط ظروف صعبة للغاية على مدار المواسم الماضية، وأن الفوز بالبطولات بكل هذه المتاعب يمنحها نكهة خاصة .

وكانت مباراة الفريق أمام غزل المحلة قد تم نقلها من ملعب الأخير إلى برج العرب بعد قليل من تحرك حافلة الفريق الى المنصورة للمبيت بها عشية اللقاء .(طالع التفاصيل)

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وأوضح عبد الحفيظ لـFilGoal.com " خضنا مباريات في ظروف أصعب من تلك، نعمل على إبعاد اللاعبين عن أي أمور تشغلهم عن التركيز ولاعبينا لديهم عقلية قادرة على تجاوز هذه المتاعب".

وأتم " نقدر ظروف البلد جيدا.. وكل ما يهمنا أن نقدم عرض قوي ونحصد نقاط المباراة لتساعدنا على الفوز بلقب الدوري".

ويتصدر الأهلي جدول المسابقة بـ39 نقطة قبل مواجهة المحلة اليوم الخميس، فيما يقابل غريمه الزمالك أسوان في نفس اليوم وهو بعيد عنه بـ7 نقاط.

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