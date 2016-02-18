مران الأهلي - متعب يواصل التأهيل مع المستبعدين وتصعيد حارس شاب

أدى لاعبو الأهلي المستبعدين من مواجهة الفريق أمام غزل المحلة، مرانا خفيفا صباح اليوم الخميس، بملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشارك في المران اللاعبين عماد متعب، حسام عاشور، وليد سليمان وسعد الدين سمير، بالإضافة إلى الحارس الشاب محمد الغندور في ظل تواجد شريف إكرامي ومسعد عوض وأحمد ربيع الشيخ في قائمة الفريق للمباراة وغياب أحمد عادل عبد المنعم بسبب الإصابة.

ويخضع عماد متعب لفترة تأهيل تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في النادي الأهلي.

ومن ناحية أخرى، فيقضي وليد سليمان المرحلة الأخيرة من التأهيل قبيل الانتظام في التدريبات الجماعية، بعدما عاد من الإصابة بجزع في الكاحل.

وجرى التدريب تحت إشراف محمود السيد مدرب الفريق، وطارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في النادي الأهلي.