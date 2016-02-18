أخبار عاجلة

الأخبار - بابا الفاتيكان يدين الحادث الإرهابى بكنيسة مارجرجس بطنطا -
الأخبار - المدير المناوب لمستشفى طنطا الجامعي : وصل عدد الوفيات إلى 18 والمصابين يفوق الـ 30 -
انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد -
بالصور.. محافظ أسوان يتفقد خدمات تأمين الكنائس وينفي وقوع أي أعمال إرهابية -
بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يقدم العزاء في ضحايا تفجير كنيسة طنطا -
نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة -
بالصور.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية بمدرية أمن الغربية -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تأجيل محاكمة "اللبان" وآخرين فى "الرشوة الكبري" لـ13 مايو -
سيدة قبطية غاضبة في محيط انفجار المرقسيةبالأسكندرية "هو ده الدين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الأهلي - متعب يواصل التأهيل مع المستبعدين وتصعيد حارس شاب

Google+ Print
مران الأهلي - متعب يواصل التأهيل مع المستبعدين وتصعيد حارس شاب مران الأهلي - متعب يواصل التأهيل مع المستبعدين وتصعيد حارس شاب

أدى لاعبو الأهلي المستبعدين من مواجهة الفريق أمام غزل المحلة، مرانا خفيفا صباح اليوم الخميس، بملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشارك في المران اللاعبين عماد متعب، حسام عاشور، وليد سليمان وسعد الدين سمير، بالإضافة إلى الحارس الشاب محمد الغندور في ظل تواجد شريف إكرامي ومسعد عوض وأحمد ربيع الشيخ في قائمة الفريق للمباراة وغياب أحمد عادل عبد المنعم بسبب الإصابة.

ويخضع عماد متعب لفترة تأهيل تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في النادي الأهلي.

ومن ناحية أخرى، فيقضي وليد سليمان المرحلة الأخيرة من التأهيل قبيل الانتظام في التدريبات الجماعية، بعدما عاد من الإصابة بجزع في الكاحل.

وجرى التدريب تحت إشراف محمود السيد مدرب الفريق، وطارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في النادي الأهلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع