مدرب أندرلخت يتحدث عن: مشكلة تريزيجيه التي تمنعه من المشاركة في المباريات

أبدى بيسينك هاسي مدرب فريق أندرلخت البلجيكي الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، إعجابه باللاعب المصري وقدراته، مؤكدا أن مشكلته ليست فنية.

تريزيجيه غاب عن آخر مباراتين للفريق البلجيكي بالدوري، بعدما سجل حضورا أمام جينت في نهاير شهر يناير.

ويقضي تريزيجيه هذا الموسم فترة إعارة مع أندرلخت قادما من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال هاسي في تصريحات لموقع أندرلخت الرسمي: "تريزيجيه يمتلك قدرات كبيرة ومهارة فائقة، لكنه يفتقر لميزة هامة للغاية وهي اللغة".

هاسي أتبع "هو لاعب مجتهد ويتدرب معنا بشكل قوي، ولذلك منحته الفرصة بالمشاركة أمام جينت، لكنها بالكاد يفهم ما نقول".

وأضاف "التواصل معه يكون صعبا للغاية بسبب عدم إتقانه للغة، وهو ما صعب تواجده بالفترة السابقة في المباريات".

ويلتقي أندرلخت مساء اليوم الخميس مع نظيره أولمبياكوس اليوناني، في ذهاب دور الـ32 المكرر من بطولة الدوري الأوروبي.