طبيب فرنسى: ارتفاع فى حالات الشفاء من سرطان الأطفال

أكد جيل فاسال مدير مركز الأبحاث الإكلينيكية الفرنسية أنه يكثف الأبحاث الخاصة بالكشف عن الأمراض النادرة الخاصة بسرطان الأطفال مثل سرطان الدم الذى يمثل ثلث حالات الإصابة بسرطان الأطفال خاصة بعد شفاء 80% من الأطفال المرضى مقابل 20% فى الخمسينات بفضل متابعة حوالى 380 مريضا سنويا من قبل أطباء الأطفال المتخصصين فى علاج سرطان الطفل.إعلان - Ads إعلان - Ads
ويؤكد الدكتور دومينيك فالتو جوانيت رئيس قسم أمراض السرطان الطفل أن هناك 60 نوعا من الأمراض النادرة وأنه يتم معالجة ألف و700 حالة جديدة من سرطان الأطفال الأقل من 15 عاما والتى يبذل الباحثون قصارى جهودهم للتوصل إلى علاج وشفاء هؤلاء المرضى وقد ثبت أن عقار "بنيرو ليزوماب" الذى توصلت إليه الشركة الألمانية "ميرك" فى نهاية 2014 فاعليته فى علاج سرطان الدم والرئة.
وتستثمر الشركة الفرنسية "الايتوال دى مارتن" أكثر من 6ر1 مليون يورو لتمويل برامج الأبحاث فى "جوستاف روسى" للتوصل إلى إنتاج 10 عقاقير مختلفة منها عقار "آفاستين" الذى كان يتم تسويقه فى 2005 لإثبات فاعليته.