طبيب فرنسى: ارتفاع فى حالات الشفاء من سرطان الأطفال

أكد جيل فاسال مدير مركز الأبحاث الإكلينيكية الفرنسية أنه يكثف الأبحاث الخاصة بالكشف عن الأمراض النادرة الخاصة بسرطان الأطفال مثل سرطان الدم الذى يمثل ثلث حالات الإصابة بسرطان الأطفال خاصة بعد شفاء 80% من الأطفال المرضى مقابل 20% فى الخمسينات بفضل متابعة حوالى 380 مريضا سنويا من قبل أطباء الأطفال المتخصصين فى علاج سرطان الطفل.

ويؤكد الدكتور دومينيك فالتو جوانيت رئيس قسم أمراض السرطان الطفل أن هناك 60 نوعا من الأمراض النادرة وأنه يتم معالجة ألف و700 حالة جديدة من سرطان الأطفال الأقل من 15 عاما والتى يبذل الباحثون قصارى جهودهم للتوصل إلى علاج وشفاء هؤلاء المرضى وقد ثبت أن عقار "بنيرو ليزوماب" الذى توصلت إليه الشركة الألمانية "ميرك" فى نهاية 2014 فاعليته فى علاج سرطان الدم والرئة.

وتستثمر الشركة الفرنسية "الايتوال دى مارتن" أكثر من 6ر1 مليون يورو لتمويل برامج الأبحاث فى "جوستاف روسى" للتوصل إلى إنتاج 10 عقاقير مختلفة منها عقار "آفاستين" الذى كان يتم تسويقه فى 2005 لإثبات فاعليته.