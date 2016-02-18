وزير الطاقة : الإمارت تؤيد أية مبادرة جماعية لتجميد سقف الإنتاج

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة أن دولة الامارات تؤيد أية مبادرة لتجميد سقف الإنتاج في حال تم الإجماع عليها من قبل أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا .

وقال معالي وزير الطاقة في تصريح اليوم لوكالة أنباء الإمارات "إننا نؤمن بأن تثبيت مستويات الإنتاج من قبل أعضاء منظمة أوبك وروسيا سوف يكون له اثر إيجابي في موازنة الطلب المستقبلي مع تخمة المعروض حاليا" .

وأشار معاليه إلى أن الأسعار الحالية غير مناسبة للجميع وأنها سوف تجبر المنتجين على تثبيت مستويات الإنتاج والحد من الإستثمارات في أنواع النفط الأعلى تكلفة .

وأضاف "إن سياستنا النفطية في دولة الإمارات منفتحة دائما للتعاون مع الجميع بما يخدم المصلحة العليا للمنتجين وتوازن السوق ولازلنا متفائلين بالمستقبل" .

وأعرب معالي سهيل المزروعي عن تفاؤله بشأن مستقبل سوق النفط .. متوقعا أن يدفع الوضع الحالي للمنتجين إلى تجميد مستويات الإنتاج الحالية إن لم يكن خفض الإنتاج .

وكانت عدة دول من "أوبك" وخارجها قد اتفقت مؤخرا على تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي في خطوة لدعم الاستقرار في السوق النفطية العالمية .