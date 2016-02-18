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إحباط تهريب كمية من المخدرات في عملية مشتركة مع الشرطة العمانية

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إحباط تهريب كمية من المخدرات في عملية مشتركة مع الشرطة العمانية إحباط تهريب كمية من المخدرات في عملية مشتركة مع الشرطة العمانية

أسهم تعاون مشترك بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، و إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في شرطة محافظة مسندم بسلطنة عُمان الشقيقة، في احباط تهريب كمية من المواد المخدرة في ولاية خصب بحوزة شخصين تقدر بـ (10) كلغ من مخدر الحشيش و(19800) قرص من الأقراص المخدرة و(54.5) جرام من مخدر الهيروين و(80) جرام من مخدر الكريستال، في عملية مشتركة تمت مؤخراً .
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