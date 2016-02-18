نيابة البدرشين تحقق مع السائق المتسبب فى حادث انقلاب سيارة شرطة بالجيزة

تباشر نيابة البدرشين، برئاسة المستشار شريف أسامة، التحقيق مع سائق السيارة النقل المتسبب فى حادث انقلاب سيارة شرطة تابعة لقوات أمن الجيزة، التى أسفرت عن إصابة 15 شرطيا تابعين لفرقة الموسيقى العسكرية، التى كانت تشهد مراسم تشييع جنازة أمين شرطة استشهد بحادث البدرشين.

وكشفت التحقيقات أن الحادث جاء بسبب اصطدام سيارة نقل محملة بالحجارة التى كان يقودها المتهم بسيارة الشرطة، ما أدى إلى انقلابها.

كان مصدر أمنى قد أكد أن المصابين حالتهم مستقرة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وانتقل الرائد محمد عوض رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، إلى مكان الحادث بطريق مصر أسيوط الزراعى.

وانتقل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى مكان الواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحالة المرورية وإعادتها لطبيعتها مرة أخرى.