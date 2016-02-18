أخبار عاجلة

الأخبار - بابا الفاتيكان يدين الحادث الإرهابى بكنيسة مارجرجس بطنطا -
الأخبار - المدير المناوب لمستشفى طنطا الجامعي : وصل عدد الوفيات إلى 18 والمصابين يفوق الـ 30 -
انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد -
بالصور.. محافظ أسوان يتفقد خدمات تأمين الكنائس وينفي وقوع أي أعمال إرهابية -
بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يقدم العزاء في ضحايا تفجير كنيسة طنطا -
نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة -
بالصور.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية بمدرية أمن الغربية -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تأجيل محاكمة "اللبان" وآخرين فى "الرشوة الكبري" لـ13 مايو -
سيدة قبطية غاضبة في محيط انفجار المرقسيةبالأسكندرية "هو ده الدين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة البدرشين تحقق مع السائق المتسبب فى حادث انقلاب سيارة شرطة بالجيزة

Google+ Print
نيابة البدرشين تحقق مع السائق المتسبب فى حادث انقلاب سيارة شرطة بالجيزة نيابة البدرشين تحقق مع السائق المتسبب فى حادث انقلاب سيارة شرطة بالجيزة
تباشر نيابة البدرشين، برئاسة المستشار شريف أسامة، التحقيق مع سائق السيارة النقل المتسبب فى حادث انقلاب سيارة شرطة تابعة لقوات أمن الجيزة، التى أسفرت عن إصابة 15 شرطيا تابعين لفرقة الموسيقى العسكرية، التى كانت تشهد مراسم تشييع جنازة أمين شرطة استشهد بحادث البدرشين.

وكشفت التحقيقات أن الحادث جاء بسبب اصطدام سيارة نقل محملة بالحجارة التى كان يقودها المتهم بسيارة الشرطة، ما أدى إلى انقلابها.

كان مصدر أمنى قد أكد أن المصابين حالتهم مستقرة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وانتقل الرائد محمد عوض رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، إلى مكان الحادث بطريق أسيوط الزراعى.

وانتقل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى مكان الواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحالة المرورية وإعادتها لطبيعتها مرة أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب