ضبط 174 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها فى السوق السوداء بأسيوط

تمكنت مباحث التموين بأسيوط خلال حملة مكبرة، من ضبط 174 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها فى السوق السوداء.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مباحث التموين، يفيد ضبط "ع. ر. ش" صاحب مزرعة دواجن بناحية البلايزة بمركز أبوتيج وبحوزته 13 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم و [350 لتر سولار مدعم] و"س. م. ج" صاحب مزرعة دواجن بناحية عرب العوامر مركز أبنوب ومقيم بذات الناحية وبحوزته 12 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، وضبط "ر. م. م" صاحب مزرعة دواجن بناحية دوينة ـ مركز أبوتيج وبحوزته 12 أسطوانة بوتاجاز، و"م.ر. ع" صاحب مستودع بوتاجاز ببندر القوصية ومقيم بذات الناحية لتجميعه 60 أسطوانة بوتاجاز وبيعها فى السوق السوداء، و" م.ح.م" صاحب مستودع بوتاجاز ببنى زيد لتجميعه وتصرفه فى 50 أسطوانة بالسوق السوداء، و" ن.ص. م" سريحة لبيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية بناحية البلايزة ـ مركز أبوتيج ومقيمة بذات الناحية لتجميعها 7 أسطوانات لإعادة بيعها بالسوق السوداء، و"م.ح. هـ" صاحب مزرعة دواجن بناحية دوينة مركز أبوتيج ومقيم ذات الناحية لاستخدامه أسطوانة بوتاجاز منزلية فى غير الغرض المخصص وضبط بحوزته 20 أسطوانة.