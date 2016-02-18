أمن الإسكندرية يضبط عددا من الخارجين على القانون وبحوزتهم مخدرات

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط "حمدى.ا" 45 سنة عامل مقيم دائرة قسم الجمرك محكوم عليه فى عدد "100" حكم جزئى ومستأنف فى قضايا "مبانى" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالسجن لمدة "25" سنة، وجار التنفيذ عليه.

وتم ضبط كل من "مصطفى. م" 25 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "18" قطعه لمخدر الحشيش "بقصد الاتجار" ومبلغ 80 جنيهاً - وهاتف محمول .

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط كل من "محمد.س" 32 سنة عاطل، و" محمود .ج" - 36 سنة عاطل، مقيمان بدائرة القسم - لهما معلومات جنائية مسجلة ، بحوزتهما عدد " 96 " قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 250 جرام - بقصد الاتجار" ومبلغ 1285 جنيهاً - هاتف محمول.

وتم ضبط "محمد. س"- 38 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته طبنجة محدث صوت "معدلة لإطلاق الأعيرة النارية "عيار 9 مم "وسلاح أبيض "مطواة"، وأقر بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع ، وتم تحرير المحضر جنح قسم شرطة كرموز وجارى العرض على النيابة .

ونجح الملازم أول عمر النجومى والملازم أول محمد التلوانى الضابطان بإدارة البحث الجنائى المعينان خدمة تأمين الطريق الساحلى دائرة قسم شرطة أول العامرية فى ضبط كل من "عبده. س "- 30 سنة عاطل مقيم دائرة قسم الجمرك المحكوم عليه فى القضية جنح قسم الجمرك " ضرب " غيابياً بالحبس لمدة 6 شهور .

وتم ضبط "محمد. ا "- 28 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم الجمرك محكوم عليه في قضيتين " تبديد " أخرهم القضية جنح الجمرك غيابياً بالحبس لمدة سنة ، و"إيهاب. م" - 36 سنة عاطل مقيم دائرة قسم الجمرك السابق إتهامه فى القضية جنايات قسم الجمرك " مخدرات ".

وضبط بحوزتهم لفافه لمخدر الهيروين " تزن حوالى 180 جرام " أثناء استقلالهم السيارة رقم 4813 مصر ماركة هيونداى توسان المُبلغ بسرقتها فى المحضر إدارى ميناء الإسكندرية البحري عن بلاغ "محمود. ص" مندوب شركة مارينا للتوكيلات والملاحية والسيارة ضمن رسالة ملك شركة غبور للتجارة واللوحات المثبته علي السيارة غير خاصة بها ومُبلغ بسرقتها فى ميناء الإسكندرية البحرى عن بلاغ "محمد. ع" – موظف بالميناء.

وأقروا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار واستخدامهم السيارة فى ترويج المواد المخدرة وأضاف الأول بقيامه بسرقة السيارة واللوحات المعدنية من داخل ميناء الإسكندرية البحرى.

اأُتخذت إجراءات كف البحث عن السيارة ، وتم تحرير المحضر جنايات قسم أول العامرية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.

كما قام قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية بشن حملة استهدفت ضبط تاجرى المواد المخدرة أسفرت عن ضبط "عادل .م"- 33 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة ثان الرمل لورود معلومات تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد " 124 " لفافة لمخدر الهيروين "تزن حوالى 125 جراما" ومبلغ 105 جنيهات - وهاتف محمول أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل

> أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالية من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر جنايات قسم ثان الرمل وجار العرض على النيابة .

وكانت وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام " محمود .ر"- 33سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان الرمل بمزاولة نشاطاً إجراميا في مجال الاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين

> عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته عدد " 100 " لفافه لمخدر الهيروين " تزن حوالي 100 جرام " ومبلغ 290 جنيهاً - وهاتف محمول أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل

> أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر جنايات قسم ثان الرمل وجار العرض على النيابة .

ووردت معلومات أيضاً لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد بقيام "محمود .م "- 32 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان الرمل بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته عدد " 97 " لفافة لمخدر الهيروين " تزن حوالى 100 جرام " ومبلغ 310 جنيهات - وهاتف محمول أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الأتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وأبلغ أمين الشرطة أحمد فتح الله من قوة إدارة شرطة النجدة، رئيس سيارة النجدة، أنه أثناء مروره بدائرة قسم شرطة أول الرمل تمكن من ضبط "سيف الإسلام .ن "- 27سنة مهندس بشركة خاصة مقيم دائرة القسم بحوزته عدد " 4 " قطع لمخدر الحشيش " تزن حوالى 10 جرامات " .

وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد التعاطى ، وتم تحرير المحضر جنايات قسم أول الرمل وجار العرض على النيابة .

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