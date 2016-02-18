«إنقاذ مرضى صعيد مصر»: نعمل على توفير أدوية مرضى الأورام مجانًا لغير القادرين

أعلن الدكتور حسن صلاح رئيس مجلس إدارة جمعية “إنقاذ مرضى صعيد مصر”، عن بدء الجمعية فى مخاطبة عدد من شركات الأدوية وذلك تمهيداً لتوفير كميات كافية من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الأورام، والتى من المقرر تقديمها مجاناً لمرضى الصعيد من غير القادرين والمترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية ومستشفى الطلبة.

وأضاف صلاح، أن إنجاح تلك الخطوة تحتاج إلى استجابة الجهات المعنية وتكاتف الجهود حيث من المتوقع أن تبلغ تكلفة كمية العلاج المطلوب عدة ملايين جنيه سنوياً، وذلك لإرتفاع أسعار تلك الأنواع من الأدوية وهو ما يمثل عبء ثقيل على كاهل المرضى ممن يخضعون لفترات علاج طويلة والذين يقع أغلبهم ضمن الفئات الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية فى مختلف محافظات صعيد مصر .

من جانبه، أضاف دكتور ثابت عبد المنعم إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه من المقرر أن ينحصر توفير تلك الأدوية مجانًا على الشرائح الأكثر إحتياجًا وذلك بالتنسيق مع الشئون الاجتماعية وإتمام إجراءات البحث الاجتماعى المطلوبة فى هذا الشأن.

ويأتى ذلك، فى إطار هدف الجمعية والمعنى بدعم المرضى الفقراء من أبناء الصعيد وعملها الذى يهدف إلى تطوير العمل بمستشفيات أسيوط الجامعية لتوفير خدمة علاجية مجانية متميزة لهم بكافة التخصصات الطبية.