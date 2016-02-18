«التموين»: صرف سلع النقاط عن شهر فبراير بقيمة 500 مليون جنيه وضخ 4500 طن أرز وزيت يوميا

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخازن شركتي الجملة استعدت بعشرات الأنواع من كافة السلع الغذائية، وغير الغذائية.

وأضاف “حنفي”، وفقًا لما ذكره بيان وزراة التموين على الموقع الرسمي، أن السلع المعلن عنها متاحة لبقالين التموين من يوم السبت 20 فبراير الجاري، لصرفها سلع مقابل نقاط الخبز عن شهر مارس المقبل للمواطنين، مشيرًا إلى أن رصيد كميات السلع الغذائية، وغير الغذائية يزداد يومًا بعد يوم، نظرًا لقيام التوريد من شركات القطاع العام، والخاص بشكلٍ مستمر يوميًا.

وأوضح الوزير، أن السلع المطروحة من أجود الأنواع، وبأسعار مخفضة عن السلاسل التجارية والأسواق، وأنه تم صرف كافة سلع نقاط الخبز للمواطنين عن الشهر الحالي بقيمة 500 مليون جنيه، وهي نفس معدلات الشهور السابقة، وذلك منذ بداية الشهر الحالي وحتى أمس، وقبل الميعاد بغلق باب الصرف بثلاثة أيام.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع اللواء إبراهيم حسانين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجمال الشرقاوي، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، والدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة بعد توليهم مسئولية الشركتين.

ويأتي الاجتماع لمتابعة حركة تدفق السلع الغذائية وغير الغذائية من الموردين والقطاع العام، والذي حضره أحمد حسانين، نائب رئيس الشركة القابضة، أمين سليم، رئيس قطاع مكتب الوزير، ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، حمدي علام، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، الدكتورة سارة الجزار، وأحمد كمال، عضو الشركة القابضة، ورشا حمدي، وكريم جمعة، معاوني الوزير، ومجدي رشدي، رئيس الاتصال السياسي.

وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم يوميًا ضخ حوالي 2000 طن أرز و2500 طن زيت، بالإضافة إلى السلع المختلفة ومنها:” الصلصة، الجبن، المسلى، المكرونة، الشاي، التونة، الطحينة، الحلاوة الطحينية، مرقة الدجاج، المربى، والعصائر المختلفة”، وغيرها من السلع. بالإضافة إلى المنظفات الصناعية، من منتجات شركات القطاع العام والخاص في مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية .