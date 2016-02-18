حارس مانشستر يونايتد قريب من الدوري الأرجنتيني

نجا محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لأهلي جدة من التدخل الجراحي في ركبته بعد الإصابة التي تعرض لها.

وكان مقررا أن يخضع عبد الشافي لجراحة بعد إصابته برشح في الركبة اليمنى ليخضع لعملية جراحية بالمنظار للتخلص منه.

لكن إذاعة (يو إف إم) السعودية ذكرت عبر حسابها الرسمي على (تويتر) أن عبد الشافي لن يخضع لعملية جراحية.

وأشارت إلى أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب في أكاديمية سباير أثبتت عدم حاجته لجراحة والاكتفاء ببرنامج علاجي لمدة ثلاثة أسابيع.

وأصيب عبد الشافي في مباراة الخليج يوم الخامس من فبراير الجاري وغاب عن مباراتي الوحدة والنصر.

ووفقا لما ذكرته الإذاعة فإن صلاح مرشحا للغياب عن مباريات فريقه ضد الهلال وناصاف الأوزبكي ذهابا وإيابا ونجران والشباب.

وينتظر أن يعود بعد أول أسبوع من شهر مارس المقبل.