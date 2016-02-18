أخبار عاجلة

الأخبار - بابا الفاتيكان يدين الحادث الإرهابى بكنيسة مارجرجس بطنطا -
الأخبار - المدير المناوب لمستشفى طنطا الجامعي : وصل عدد الوفيات إلى 18 والمصابين يفوق الـ 30 -
انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد -
بالصور.. محافظ أسوان يتفقد خدمات تأمين الكنائس وينفي وقوع أي أعمال إرهابية -
بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يقدم العزاء في ضحايا تفجير كنيسة طنطا -
نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة -
بالصور.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية بمدرية أمن الغربية -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تأجيل محاكمة "اللبان" وآخرين فى "الرشوة الكبري" لـ13 مايو -
سيدة قبطية غاضبة في محيط انفجار المرقسيةبالأسكندرية "هو ده الدين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حارس مانشستر يونايتد قريب من الدوري الأرجنتيني

Google+ Print
حارس مانشستر يونايتد قريب من الدوري الأرجنتيني حارس مانشستر يونايتد قريب من الدوري الأرجنتيني

نجا محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لأهلي جدة من التدخل الجراحي في ركبته بعد الإصابة التي تعرض لها.

وكان مقررا أن يخضع عبد الشافي لجراحة بعد إصابته برشح في الركبة اليمنى ليخضع لعملية جراحية بالمنظار للتخلص منه.

لكن إذاعة (يو إف إم) ذكرت عبر حسابها الرسمي على (تويتر) أن عبد الشافي لن يخضع لعملية جراحية.

وأشارت إلى أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب في أكاديمية سباير أثبتت عدم حاجته لجراحة والاكتفاء ببرنامج علاجي لمدة ثلاثة أسابيع.

وأصيب عبد الشافي في مباراة الخليج يوم الخامس من فبراير الجاري وغاب عن مباراتي الوحدة والنصر.

ووفقا لما ذكرته الإذاعة فإن صلاح مرشحا للغياب عن مباريات فريقه ضد الهلال وناصاف الأوزبكي ذهابا وإيابا ونجران والشباب.

وينتظر أن يعود بعد أول أسبوع من شهر مارس المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة