ضبط أحكام قضائية وأسلحة غير مرخصة ومخالفات مرورية بالمنيا

تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، اليوم الخميس، من تنفيذ 2660 حكمًا قضائيًا، و10 قطع سلاح ناري غير مرخصة خلال حملة أمنية بمراكز وقرى المحافظة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتنفيذ 2660 حكمًا قضائيًا بينهم “23جنايات- 1745 حبس جزئي- 588 حبس مستأنف- 235 غرامات فورية- 40 غرامات مستأنفة- 29 مخالفات- 17060 المبالغ المتحصلة”.

كما تم ضبط 10 قطع سلاح ناري غير مرخصة خلال حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون وتجار السلاح، شملت “3 بنادق ألية- 4 بندقية خرطوش- 3 فرد محلي الصنع” ، تحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض علي النيابة.

ونجح ضباط مرور المديرية، في تحرير 3308 مخالفة مرورية متنوعة شملت “23 ضبط دراجة بخارية- 3 ضبط سيارات- 907 مخالفة سيارات بخارية- 1267 مخالفة سيارات”، كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، من ضبط فلاح بحوزته لفافة كبيرة الحجم تحوي نبات البانجو المخدر تزن حوالي 3 كيلو جرام بقصد الإتجار.

تحررت المحاضر اللازمة للمتهمين، وجار العرض علي النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.