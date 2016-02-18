أخبار عاجلة

الأخبار - بابا الفاتيكان يدين الحادث الإرهابى بكنيسة مارجرجس بطنطا -
الأخبار - المدير المناوب لمستشفى طنطا الجامعي : وصل عدد الوفيات إلى 18 والمصابين يفوق الـ 30 -
انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد -
بالصور.. محافظ أسوان يتفقد خدمات تأمين الكنائس وينفي وقوع أي أعمال إرهابية -
بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يقدم العزاء في ضحايا تفجير كنيسة طنطا -
نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة -
بالصور.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية بمدرية أمن الغربية -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تأجيل محاكمة "اللبان" وآخرين فى "الرشوة الكبري" لـ13 مايو -
سيدة قبطية غاضبة في محيط انفجار المرقسيةبالأسكندرية "هو ده الدين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الاشتباه بتورط مواطن سوري في تفجير أنقرة

Google+ Print
الاشتباه بتورط مواطن سوري في تفجير أنقرة الاشتباه بتورط مواطن سوري في تفجير أنقرة

ارشيفية

أظهرت التحقيقات الأولية في تركيا، بعض تفاصيل الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلات تقل موظفين، أمس، وسط أنقرة.

وأوردت صحيفة “يني شفق” التركية الموالية للحكومة، الخميس، أن مواطنًا سوريًا، تم تحديد هويته من بصمات أصابعه، نفذ الهجوم الانتحاري الذي أوقع 28 قتيلا، وأنه ينتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي PYD.

وأوضحت “يني شفق” أن المفجر دخل تركيا مع لاجئين من سوريا، وكانت السلطات قد أخذت بصماته لدى دخوله البلاد، مما مكن الشرطة من التعرف عليه، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وقال شهود عيان إن انتحاريين قادا سيارتهما عند دوار “إينونو” في العاصمة التركية، وقاما بتفجيرها حين اقتربا من الحافلات، مما أدى إلى تدمير الحافلة الوسطى التي كانت تقل ما بين 20 إلى موظفا من مدنيين وعسكريين.

من جانبها، قالت الشرطة إن السيارة التي استخدمها الانتحاريان كانت تحمل لوحة مزورة، وسرقت قبل الحادث من صاحبها في إزمير.

وفيما اتهم مصدر أمني تركي حزب العمال الكردستاني بالضلوع في الهجوم، رد مسؤول كبير في الأخير بأن مقاتليه سينشطون أكثر في الجبال والمدن، خلال الفترة المقبلة، ولا يريدون نقل الحرب إلى تركيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا