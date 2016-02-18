الاشتباه بتورط مواطن سوري في تفجير أنقرة

أظهرت التحقيقات الأولية في تركيا، بعض تفاصيل الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلات تقل موظفين، أمس، وسط أنقرة.

وأوردت صحيفة “يني شفق” التركية الموالية للحكومة، الخميس، أن مواطنًا سوريًا، تم تحديد هويته من بصمات أصابعه، نفذ الهجوم الانتحاري الذي أوقع 28 قتيلا، وأنه ينتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي PYD.

وأوضحت “يني شفق” أن المفجر دخل تركيا مع لاجئين من سوريا، وكانت السلطات قد أخذت بصماته لدى دخوله البلاد، مما مكن الشرطة من التعرف عليه، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وقال شهود عيان إن انتحاريين قادا سيارتهما عند دوار “إينونو” في العاصمة التركية، وقاما بتفجيرها حين اقتربا من الحافلات، مما أدى إلى تدمير الحافلة الوسطى التي كانت تقل ما بين 20 إلى موظفا من مدنيين وعسكريين.

من جانبها، قالت الشرطة إن السيارة التي استخدمها الانتحاريان كانت تحمل لوحة مزورة، وسرقت قبل الحادث من صاحبها في إزمير.

وفيما اتهم مصدر أمني تركي حزب العمال الكردستاني بالضلوع في الهجوم، رد مسؤول كبير في الأخير بأن مقاتليه سينشطون أكثر في الجبال والمدن، خلال الفترة المقبلة، ولا يريدون نقل الحرب إلى تركيا.