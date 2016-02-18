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طوارئ بـ«صحة أسوان» استعدادًا لمهرجان تعامد الشمس

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طوارئ بـ«صحة أسوان» استعدادًا لمهرجان تعامد الشمس طوارئ بـ«صحة أسوان» استعدادًا لمهرجان تعامد الشمس

قال  الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه تم إعداد خطة للطوارئ بالمديرية إستعدادًا لمهرجان تعامد الشمس والتى شملت إلغاء الأجازات لجميع العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدينتي أسوان وأبو سمبل.

وأضاف، أنه تم دعم وحدات الرعاية الصحية الأولية بكميات إضافية من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والأمصال، لافتاً إلى أنه تم توفير جميع أطباء تخصصات الطوارئ بمستشفي أبو سمبل، فضلاً عن تشكيل فريقين للإنتشار السريع يضم كافة التخصصات الطبية مع زيادة كميات الدم ببنك الدم التخزيني بالمستشفي، كما أنه تم التنسيق بين المستشفيات ومركز الخدمات الطارئة (137 ) لإستقبال وتحويل الحالات الطارئة والإبلاغ الفوري عن أي حالات فور وصولها.

 وأوضح أنه تم تكثيف المرور علي الفنادق الثابتة والعائمة وجميع المنشآت المنوط بها تقديم الأغذية للتأكد من صلاحيتها وتطبيقها لكافة المعايير الصحية لها وللعاملين فيها، مع القيام بتكثيف أعمال الرش المقاومة ضد الحشرات بداية من يوم 18 فبراير الجاري.

 وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان، إلي أنه سيتم زيادة عدد سيارات الإسعاف بطريق أبو سمبل البري إلى 12 سيارة مع تمركز سيارة إسعاف متمركزة داخل وحدة طب الأسرة بأبو سمبل وأخرى خارج معبد أبو سمبل مع التأكد من جاهزياتها وتوفير كافة الأجهزة والأدوية المطلوبة بها، بجانب تجهيز 6 فرق إسعاف بديلة سريعة الإنتشار في حالة حدوث أي ظروف طارئة.

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