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ضبط 174 إسطوانة بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

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ضبط 174 إسطوانة بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط ضبط 174 إسطوانة بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

تمكن ضباط مباحث بأسيوط، اليوم الأربعاء، من ضبط 174 إسطوانة بوتاجاز قبل بيعها فى السوق السوداء خلال حملة أمنية مكبرة، وذلك في إطار خطة المديرية للحفاظ على السلع المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مدير مباحث التموين يفيد بضبط “س. م. ج” صاحب مزرعة دواجن بناحية عرب العوامر  مركز أبنوب ومقيم بذات الناحية وبحوزته 12 اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، و”م.ح. هـ”  صاحب مزرعة دواجن بناحية دوينة مركز أبوتيج ومقيم ذات الناحية لاستخدامه اسطوانة بوتاجاز منزلية فى غير الغرض المخصص، وضبط بحوزته 20 اسطوانة، و”ع. ر. ش” صاحب مزرعة دواجن بناحية البلايزة بمركز أبوتيج وبحوزته 13 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم و”350 لتر سولار مدعم” لتربح الغير المشروع.

كما تم ضبط “ر. م. م”  صاحب مزرعة دواجن بناحية دوينة ـ مركز أبوتيج وبحوزته 12 اسطوانة بوتاجاز ، و” م.ر. ع ” صاحب مستودع بوتاجاز ببندر القوصية ومقيم بذات الناحية لتجميعه 60 اسطوانة بوتجاز وبيعها فى السوق السوداء، و” م.ح.م ” صاحب مستودع بوتاجاز ببنى زيد تجميعه وتصرفه فى 50 اسطوانة بالسوق السوداء، و” ن.ص. م” سريحة لبيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية بناحية البلايزة ـ مركز أبوتيج ومقيمة بذات الناحية لتجميعها 7 اسطوانات لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

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