بالصور..اكتشاف مبانى وقطع أثرية بالقدس المحتلة يرجع تاريخها لـ7000 عام

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أنه تم اكتشاف مبانى وقطع أثرية مهمة للغاية فى قلب مدينة القدس المحتلة تؤكد وجود حياة فيها قبل 7000 عام، أى فى فترة الألفية الخامسة قبل الميلاد تقريبا.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن خلال عمليات الحفريات الأثرية التابعة لهيئة الآثار الإسرائيلية قبل إقامة شارع فى حى "شعفاط" شمال مدينة القدس المحتلة تم اكتشاف بقايا بلدة قديمة من "العصر النحاسى".

وأشارت هاآرتس إلى أن الإنسان فى العصر النحاسى، بدأ للمرة الأولى، باستخدام أدوات مصنوعة من النحاس إلى جانب استخدام أدوات مصنوعة من الحجر، ومن هنا جاء اسم "العصر النحاسى".

وتم العثور على سكنيين داخل مبنيين أثريين حفظت بقاياهما جيدا، بالإضافة إلى أدوات فخارية، وأدوات طعام ووعاء بازلتى، وهى أدوات كانت تميز تلك الفترة، وتشهد مراحل بناء وصيانة المبنيين على أنهما استُخدما لفترة طويلة.

ونقلت الصحيفة العبرية عن الدكتور عمرى برزلاى، رئيس قسم عصور ما قبل التاريخ فى هيئة الآثار الإسرائيلية: أن هذه الاكتشافات هى الأولى من نوعها فى هذه المنطقة"، مضيفا: "للمرة الأولى نكتشف هنا بقايا مهمة منذ 7000 عام".

فيما قالت مديرة الحفريات فى هيئة الآثار، رونيت لوفو: "مع انتهاء الحفريات فى شعفاط، من الواضح تماما أنه فى أراضى القدس القديمة نشطَت بلدة كانت متمكنة وقوية، أن المبانى التى اكتشفت لا تنخفض عن مستوى البناء المقدسى بعد ذلك بآلاف السنين".

وأضافت المسئولة الأثرية الإسرائيلية: "تشهد هذه الاكتشافات الرائعة من حجارة الصوان، على طبيعة المهن التى عمل فيها سكان البلدة فى عصور ما قبل التاريخ، كالمناجل الصغيرة التى حصدوا بها الحبوب، والأزاميل والفؤوس المصقولة التى استخدمت للبناء، وخرامات ومخارز، وحتى الخرز المصنوع من الحجارة الكريمة، والذى يشهد على وجود صناعة المجوهرات فى ذلك العصر".



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