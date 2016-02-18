دراسة: الحليب واللحوم العضوية تحتوى على مستويات مرتفعة من العناصر الغذائية

توصل بحث جديد إلى أن المنتجات الغذائية العضوية خاصة الألبان واللحوم تتمتع بمستويات مرتفعة من العناصر الغذائية مقارنة بالمنتجات الغذائية التقليدية.

وقال الباحث كارلو ليفرت أستاذ فى جامعة "نيوكاسل" فى بريطانيا، والمشرف على تطوير الأبحاث، إن الأشخاص الذين يفضلون تناول الألبان العضوية واللحوم يتمتعون بفوائد غذائية وصحية أعلى.

وأرجع الباحثون ذلك إلى المراعى صديقة البيئة التى تتغذى عليها الماشية فضلا عن قضائهم ساعات طويلة فى الهواء الطلق وجودة الثروة العشبية التى تتغذى عليها هذه الماشية.

كان الباحثون قد عكفوا على تحليل النتائج المتوصل إليها فى أكثر من 196 دراسة عن الحليب واللحوم، حيث تم الكشف عن أن المنتجات العضوية توفر مستويات أعلى من الأحماض الدهنية المفيدة، وبعض المعادن الأساسية ومضادات الأكسدة.

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