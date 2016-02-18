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انتبهى.. دراسة أمريكية تكشف: سكر الحمل يسبب نقص حليب الثدى

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انتبهى.. دراسة أمريكية تكشف: سكر الحمل يسبب نقص حليب الثدى انتبهى.. دراسة أمريكية تكشف: سكر الحمل يسبب نقص حليب الثدى
كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن النساء اللاتى تعانين من مرض السكر أثناء الحمل يواجهن مخاطر أعلى بكثير لانخفاض مستوى إمدادات حليب الثدى للطفل.

ولتأكيد نتائج لدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 641 من النساء الحوامل بالمركز الطبى للرضاعة الطبيعية بين 1 يونيو 2011، إلى 31 مايو 2013، ووجدوا أن النساء التى أصيبت بسكر الحمل كانت تعانى من انخفاض كمية الحليب فى الثدى وكانوا غير قادرين على تكفية احتياجات الطفل مقارنة بالنساء الأصحاء.

وأوضح الباحثون من مستشفى سينسيناتى للأطفال، أن ارتفاع الجلوكوز فى الدم قد تعيق الرضاعة بسبب مقاومة الأنسولين لافتين إلى أنه أمر شائع بين النساء البدينات.

وأشارت الدكتورة سارة ريدل، طبيبة الأطفال فى مركز الرضاعة الطبيعية فى سينسيناتى للأطفال ومؤلفة الدراسة، إلى أن هناك الكثير من الأمهات الجدد يوقفن الرضاعة الطبيعية قبل الموعد المقرر وهذا يضر نمو الطفل أيضاً.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع العلمى “Science Daily”، وذلك فى الثامن عشر من فبراير الجارى.

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مصر 365