باحثون: تربية الأبناء تؤثر على جهاز المناعة

كشف علماء أن تربية الأطفال يمكن أن تتسبب فى تغيير جهاز المناعة لوالديهم.

وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن دراسة جديدة قامت بفحص الجهاز المناعى لـ670 شخصا واكتشف الباحثون أن تربية الأبناء لها تأثير كبير على الجهاز المناعى للشخص أكثر من نزلات البرد أو الأمراض المعوية.

وقال المشرف على الدراسة الدكتور ادريان ليستون إن "ذلك متعلق ببعض الأمور التى يتعين على الآباء التفكير فيها مثل- الحرمان من النوم والضغط والالتهابات المزمنة وكل التحديات الأخرى التى يواجهها جسدنا بسبب متطلبات التربية أكثر من مجرد ظهور الشعر الأبيض".

وتم تقييم حالة الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع على مدى 3 سنوات وبشكل خاص جهازهم المناعى.

ووجد العلماء أن أكثر العوامل المؤثرة التى تغير الجهاز المناعى للشخص هى ما إذا كان يشارك فى تربية طفل.