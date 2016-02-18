«المطارات» تنفي ضبط متفجرات على متن الطائرة التركية بـ«برج العرب»

نفى الطيار عادل محجوب، رئيس المطارات، ما نُشر عبر بعض المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي ، حول العثور على مادة شديدة الانفجار “c4″، قبل صعودها على طائرة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول بمطار برج العرب الدولي، أثناء إنهاء إجراءات ركاب الرحلة .

وأكد “محجوب”، في بيان رسمي للشركة، صباح اليوم الخميس، على أن ما تم نشره في إحدى المواقع الإلكترونية غير صحيح تمامًا، والتي وصفها بالشائعات، حيث لم يتم تحرير محضر بالواقعة.

وطالب رئيس المطارات، بتحري الدقة، وعدم نشر الأخبار إلا من مصادرها الرسمية، نظرًا لما تسببه تلك الأخبار الكاذبة من تأثير قوي على السياحة، والحركة الجوية في المطارات المصرية .