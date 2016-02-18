أخبار عاجلة

الأخبار - بابا الفاتيكان يدين الحادث الإرهابى بكنيسة مارجرجس بطنطا -
الأخبار - المدير المناوب لمستشفى طنطا الجامعي : وصل عدد الوفيات إلى 18 والمصابين يفوق الـ 30 -
انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد -
بالصور.. محافظ أسوان يتفقد خدمات تأمين الكنائس وينفي وقوع أي أعمال إرهابية -
بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يقدم العزاء في ضحايا تفجير كنيسة طنطا -
نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة -
بالصور.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية بمدرية أمن الغربية -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تأجيل محاكمة "اللبان" وآخرين فى "الرشوة الكبري" لـ13 مايو -
سيدة قبطية غاضبة في محيط انفجار المرقسيةبالأسكندرية "هو ده الدين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«المطارات» تنفي ضبط متفجرات على متن الطائرة التركية بـ«برج العرب»

Google+ Print
«المطارات» تنفي ضبط متفجرات على متن الطائرة التركية بـ«برج العرب» «المطارات» تنفي ضبط متفجرات على متن الطائرة التركية بـ«برج العرب»

الطيار عادل محجوب، رئيس المطارات

نفى الطيار عادل محجوب،  رئيس المطارات، ما نُشر عبر بعض المواقع ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، حول العثور على مادة شديدة الانفجار “c4″، قبل صعودها على طائرة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول بمطار برج العرب الدولي، أثناء إنهاء إجراءات ركاب الرحلة .

وأكد “محجوب”، في بيان رسمي للشركة، صباح اليوم الخميس، على أن ما تم نشره في إحدى المواقع الإلكترونية غير صحيح تمامًا، والتي وصفها بالشائعات، حيث لم يتم تحرير محضر بالواقعة.

وطالب رئيس المطارات،  بتحري الدقة، وعدم نشر الأخبار إلا من مصادرها الرسمية، نظرًا لما  تسببه تلك الأخبار الكاذبة من تأثير قوي على السياحة، والحركة الجوية في المطارات المصرية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017