اليوم.. ختام بطولة أسوان الثانية لتنس الطاولة بالصالة المغطاة للقوات المسلحة

تختتم مساء اليوم، الخميس، فعاليات بطولة أسوان لتنس الطاولة لمحافظات الصعيد، والتى تنظمها منطقة أسوان لتنس الطاولة، بالتعاون مع نادى التجديف للرياضيات المائية بأسوان، على كأس المرحوم ضياء ميرغنى بيومى، أمين صندوق نادى التجديف السابق، بالصالة المغطاة للقوات المسلحة بمدينة أسوان فى الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجارى، ويشارك فيها نحو 200 لاعب ولاعبة ممثلين لـ15 ناديا بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وبنى سويف.

وأكد المهندس حسين يحيى، رئيس منطقة أسوان لتنس الطاولة، أن البطولة سنوية وتقام للمرة الثانية على التوالى، بالجهود الذاتية، ومقامة على 5 مستويات، تحت 12 سنة، وتحت 15 سنة، وتحت 18 سنة، والرجال، والرواد، بإجمالى 30 ميدالية منها ذهبية وفضية وبرونزية، كما سيحصل النادى على أكثر ميداليات على كأس المرحوم ضياء ميرغنى بيومى.

وقال رئيس منطقة أسوان لتنس الطاولة، فى تصريحات خاصة، "نتمنى من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن يدرج البطولة فى أجندة الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، مع ضرورة الاهتمام بمراكز الشباب والأندية حتى تنتشر هذه الألعاب فى الصعيد".

وأضاف المهندس حسين يحيى، بأن الهدف من البطولة هو رسالة للجميع بأن "أسوان آمنة" وبها قيادات ومنشآت رياضية تستطيع استضافة العديد من الألعاب سواء الفردية أو الجماعية.