بالصور.. رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المعرض الكشفى السنوى

افتتح الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، "المعرض الكشفى السنوى لجوالة جامعة الإسكندرية"، الذى يقام بكلية الهندسة لمدة 5 أيام بمشاركة فرق جوالة 14 كلية.

وأشار الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه يتم لأول مرة هذا العام توثيق معروضات كل كلية من خلال فيلم تسجيلى أعده الطلاب عن معروضاتهم.

حضر الافتتاح الدكتور عصام الكردى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدكتور عبد العزيز قنصوة عميد كلية الهندسة وعمداء ووكلاء الكليات المشاركة بالمعرض وأعضاء فرق الجولة بالجامعة.



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