محافظ أسوان يجتمع مع الكيانات السياحية لبحث مقترحات تنشيط القطاع

عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، إجتماعاً موسعاً برئاسته مع اللجنة العليا للسياحة على مستوى المحافظة، بحضور ممثلى كافة الكيانات السياحية.

واستمع المحافظ للمطالب والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة بالمحافظة، وخاصة توفير الأمن والأمان للسائح، بجانب تقديم الدعم اللوجستى لهذا القطاع ورفع كفاءة البنية التحتية من الطرق والنظافة العامة، وأيضاً رفع الإشغالات بالسوق السياحى، علاوة علي فتح منافذ على البحر الأحمر من خلال تأهيل وتطوير طريقى أسوان / إدفو / مرسي علم، وأيضاً أسوان/ برنيس/ شلاتين، مع توفير الخدمات الأساسية لتشغيلهما بالشكل الأمثل ، وتحقيق التنمية المنشودة لتنشيط الحركة السياحية، بالإضافة إلي إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى، وأيضاً أسوان/ القاهرة الغربى، فضلاً عن الإستغلال الجيد للمقومات الطبيعية التى تذخر بها أسوان وتنوع الأنماط السياحية بها من الثقافية والبيئية والعلاجية والسفارى والنيلية، مع التسويق الجيد لها بالمشاركة في البورصات السياحية الدولية.

وطرح المشاركون بالإجتماع مقترحات لحزمة حوافز لشركات الطيران لعودة حركة الطيران الشارتر من شرم الشيخ لأسوان، وكذا حماية المنشآت السياحية وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع أي طوارئ، مع قيام شركة عالمية بالتسويق لإحتفالية تعامد الشمس في الفترة القادمة بالشكل الذي يتناسب مع هذه الظاهرة الفريدة.

وأكد المحافظ، أن أحد أهم نتائج لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة الدائمة أمس الأول والمختصة ببحث موضوعات ومشاكل قطاع السياحة بأنه سيتم عقد هذا الإجتماع شهرياً برئاسة رئيس الوزراء، وستعرض المحافظة كل ما يتطلبه القطاع السياحى في أسوان للنهوض به علي الوجه الأكمل.

ووجه محافظ أسوان مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، بالتواصل والتنسيق المستمر مع الكيانات السياحية للوقوف علي أهم المطالب والمقترحات بهذا القطاع الحيوي ويتم عرضها وفقاً للأسبقيات والأولويات لعرضها أيضاً في إجتماع اللجنة الدائمة بمجلس الوزراء، علي أن يتم من الآن وضع خطة عاجلة يتم تنفيذها لضمان إستقدام السائحين لأسوان سواء من داخل أو خارج مصر في الموسم السياحى القادم، والذي يبدأ من الأول لشهر نوفمبر وينتهى في 30 إبريل من كل عام، علاوة على التنسيق فيما بين الشركات السياحية مع الجهات المختصة لوضع حوافز جذب للسياحة الداخلية الوافدة لأسوان والتى تجاوزت خلال الأيام الماضية 70%.

وطالب المحافظ بضرورة أن تكون هناك أفكار جادة وبناءة من العاملين بالسياحية، بحيث تكون خارج الصندوق بعيداً عن الأفكار التقليدية والنمطية للدعاية والتسويق المناسب للنهوض بصناعة السياحة بأسوان لكى تعود إلي مكانتها وسابق عهدها، ومنها تشكيل رابطة فيما بين العاملين بالسياحة مع تحقيق التفاعل الجيد فيما بينهم لتنشيط الحركة السياحية والوصول لأفكار جديدة.

وطالب اللواء مجدى حجازى بضرورة وضع آلية خاصة تعتمد على قيام مجموعة من أعضاء اللجنة بتولى متابعة تنفيذ ما يتم الإتفاق عليه خلال إجتماعاتها لتحقيق المردود الإيجابى منها ، علاوة علي قيام اللجنة بإضافة من تراه مناسب من العاملين في قطاع السياحة كأصحاب الحناطير أو سائقي التاكسي أو غيرهم، بالإضافة إلى الإعتماد علي الدعاية الفردية والتى نسير فيها من خلال تقديم الدعوة للمشاركين في المؤتمرات العلمية التى أقيمت علي أرض أسوان لزيارة المحافظة مرة أخرى وتقديم العديد من التسهيلات لجذب المزيد من السائحين والزائرين لأننا نعمل جميعاً كفريق واحد لنقل هذا القطاع إلي الأفضل.

ووجه المحافظ بعرض ما يتعلق برسوم تجديد التراخيص للدهبيات العاملة بين أسوان والأقصر بالكامل من الجهات المختصة على المحافظ لدراسته بالشكل المطلوب، كما طالب حجازى بضرورة التفاعل من الجميع سواء لأبناء أسوان في الداخل أو الخارج مع بنك الأفكار الذي كان بمبادرة من المحافظ وقامت بتنفيذها جامعة أسوان وتم إطلاقه منذ 5 أيام، بحيث يقوم من لديه أي أفكار أو مقترحات إيجابية وإبداعية بوضعها في هذا البنك لدراستها والإستفادة منها بما يعود بالنفع علي المواطن الأسوانى.

وأوضح أشرف مختار منسق اللجنة العليا للسياحة، أهم أهداف اللجنة ومنها رفع الوعى السياحى بشكل ممنهج لدي العاملين في مجال السياحة، وأيضاً طلاب المدارس والجامعات من خلال التنسيق مع التربية والتعليم وأيضاً الشباب والرياضة، وهو ما تم تحقيقه بشكل جيد في الفترة الماضية، كما تقوم اللجنة بعرض المشاكل التى تواجه القطاع السياحي ووضع الحلول المناسبة لها ، وأيضاً الرؤي والمقترحات لتنشيط الحركة السياحية.