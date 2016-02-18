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بالصور.. غسيل وتطهير أحواض الترويق والترسيب بشركة مياه الفيوم

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قال اللواء هشام عطية محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم إن هناك أعمال غسيل وتطهير تتم داخل محطات تنقية مياه الشرب الخاصة بالشركة، وخاصة فى فصل الشتاء نظرا لقلة احتياجات المواطنين فى هذه الفترة من مياه الشرب.

وأشار اللواء هشام عطيه لأنه تتم عملية التطهير والصيانة لأحواض الترويق والترسيب عن طريق الترويب وسحب الروبة عن طريق خراطيم وطردها إلى أحد المصارف القريبة من المحطة، وأن عملية الصيانة والتطهير تبدأ من مراحل تنقية المياه فى بدايتها ويتم ترويق وترسيب الأحواض ودفعها من خلال خطوط الطرد، وبعد الانتهاء من الروبة الطينية المترسبة فى الأحواض يتم تعقيم هذه الأحواض وتمتلئ بالمياه مرة أخرى.

ومن جانبه أكد المهندس جمعة حافظ مدير محطه العزب القديمة أن المحطة يوجد بها أربعة أحواض كبيرة ينتج كل حوض 120 لترا فى الثانية، وعندما يتم الانتهاء من غسيل حوض يتم الانتقال إلى الأحواض الأخرى وأن المدة التى تستغرقها عملية التطهير والغسيل حوالى شهر لأن الحوض يستغرق أسبوعا، حيث يتم ترويب الروبة المترسبة فى قاع الأحواض ثم يتم سحبها بخراطيم بعد ضخ كميات كبيرة عليها من المياه من أجل ترويبها ثم يتم سحبها على إحدى المصارف القريبة للمحطة.

جدير بالذكر أن محطة العزب القديمة هى ثانى أكبر محطات تنقية مياه الشرب فى المحافظة بعد محطة العزب الجديدة ويبلغ إنتاجها اليومى من المياه حوالى 120 ألف متر فى اليوم، وقد تم إنشاؤها فى عهد الملك فؤاد الأول عام 1936 وتم افتتاحها فى عهد الملك فاروق عام 1940.

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