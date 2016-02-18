طلاب معهد الفنى الصحى بالإسكندرية يواصلون تظاهراتهم لليوم الرابع على التوالى

يواصل طلاب المعهد الفنى الصحى بالإسكندرية تظاهراتهم، اليوم الخميس، ضد قرارات وزير التعليم العالى بتحويلهم إلى دبلومات فنية وإلغاء بعض الأقسام الموجودة بقسم التمريض بالمعهد واستكمال دراستهم بمدارس التمريض بالمستشفيات.

ويجتمع طلاب المعهد الفنى الصحى ظهر اليوم مع الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، لحل الأزمة مع وزارة الصحة والتعليم العالى لإلغاء القرار . ويرفع الطلاب لافتات تطالب بإقالة نقيبة التمريض والتراجع عن قرارات وزير التعليم العالى حفاظا على مستقبل الطلاب الدراسى .

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