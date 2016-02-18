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#ليلة_الأبطال - كيلور نافاس: التأهل لم يحسم بعد أمام روما

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#ليلة_الأبطال - كيلور نافاس: التأهل لم يحسم بعد أمام روما #ليلة_الأبطال - كيلور نافاس: التأهل لم يحسم بعد أمام روما

(إفي): أكد كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني أهمية وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفريق، بعد أن سجل (صاروخ ماديرا) أول أهداف (الميرينجي) في مرمى روما الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي، في المباراة التي انتهت لصالح الريال بهدفين نظيفين.

وقال نافاس، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "وجود اللاعب الأفضل في العالم في صفوف الفريق دائما ما يكون هاما للغاية. اليوم ساعدنا على قطع خطوة بهدفه، لتحقيق نتيجة تمنحنا ثقة كبيرة".

وأوضح "لقد قدمنا مباراة جادة. تعقدت علينا الأمور في بعض لحظات المباراة، ولكننا حافظنا على تركيزنا كي لا نرتكب أخطاء. انه فوز هام".

وأبرز صعوبة التغلب على منافس اعتمد الأسلوب الدفاعي رغم أنه يلعب على أرضه، مشيرا "كانوا ينتظرون في الخلف حتى تظهر المساحات بين صفوفنا كي ينفذوا الهجمة المرتدة لأن لديهم لاعبون يتميزون بالسرعة. حاولنا عدم فقدان الكرة والانتشار بصورة جيدة. قدمنا مباراة جدية للغاية".

وأضاف "كنا نعرف أن علينا تقديم مباراة جادة كي نحاول الفوز. وقد كان، وسنتعامل مع مباراة الإياب بنفس الجدية لمحاولة الفوز. هنا لا يوجد شيء مضمون".

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